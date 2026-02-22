Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Itärajan tuntumassa on pieni mutta pippurinen lukio – tarjolla kokkausta ja käräjäoikeutta
Tilaajalle | Tuulivoima työllistää aikuisia ja alanvaihtajia – sopivalla pohjalla alalle kouluttautuu kahdessa vuodessa