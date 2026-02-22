Turskasta tulee jatkossa tehdä saalisilmoitus – koskee myös vapautettuja kaloja Helmikuun alussa vapaa-ajankalastuksen saalis- ja pyyntitietojen ilmoituksiin lisättiin uusi kalalaji, turska. Vuodenvaihteessa tuli voimaan myös muita lakimuutoksia.

Turskan osalta saalisilmoitus on tehtävä päivittäin sähköisen järjestelmän kautta ja ilmoitusvelvollisuus koskee kaikenikäisiä. Kuva: Pixabay

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Vapaa-ajankalastuksen saalis- ja pyyntitietojen ilmoitukset ovat olleet pakollisia vuoden 2025 alusta.

Saalistiedot on pitänyt ilmoittaa seuraavista kalalajeista ja -kannoista: lohi, kyttyrälohi, järvilohi, taimen, ankerias, nieriä Kuolimossa ja Saimaalla sekä muualla Vuoksen vesistössä ja harjus sisävesissä leveyspiirin 65°00′N eteläpuolella sekä meressä.

Helmikuun alussa listaan lisättiin turska. Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa, että Valtioneuvoston asetuksessa vapaa-ajankalastajien saalisilmoituksesta ei kalalajeja listata, vaan kalastajan pitäisi selvittää ne EU-asetuksesta.

Saalisilmoitus on tehtävä viimeistään 14 vuorokauden kuluessa kalan pyydystämisestä. Lohen, ankeriaan ja turskan osalta on jatkossa huomioitava, että saalisilmoitus on tehtävä päivittäin sähköisen järjestelmän kautta ja ilmoitusvelvollisuus koskee kaikenikäisiä.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapautettuja kaloja. Ilmoituksen voi tehdä Omakala-sovelluksen avulla.

Ankeriaan vapaa-ajan kalastuskielto merialueilla jatkuu. Jos kalastaja vastoin lakia ottaa ankeriaan saaliiksi, hän voi joutua maksamaan kalasta suojeluarvon. Ankeriaan suojeluarvo on 3 510 euroa.

Lohen vapaa-ajan kalastus merialueella pysyi ennallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vapaa-ajankalastuksessa voidaan ICES osa-alueilla 29, 30 ja 31 ottaa saaliiksi vain yksi mitan täyttävä eväleikattu lohi kalastajaa kohden päivässä.

Lohen kalastus on siis lopetettava loppupäivän ajaksi sen jälkeen, kun ensimmäinen rasvaeväleikattu lohi on otettu saaliiksi.

Tästä poiketen saa 1.5.–31.8. 59 30′’ N pohjoispuolisilla alueilla neljän merimailin sisäpuolisilla alueilla perusviivasta mitattuna, ottaa saaliiksi sekä eväleikattuja että rasvaevällisiä mitan täyttäviä lohia, kuitenkin enintään kaksi lohta kalastajaa kohden päivässä, kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Neuvoston asetus ei koske Suomenlahtea. Suomenlahdella saa kansallisen lainsäädännön mukaisesti ottaa kaksi lohta vuorokaudessa kalastajaa kohden eikä alueella ole ajallisia rajoituksia.

Lakimuutokset ovat astuneet voimaan 2026 ja niistä kertoo Kalatalouden Keskusliitto verkkosivuillaan.