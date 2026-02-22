Tornator tähtää miljoonaan hehtaariin ‒ viime vuodelta ennätystulosYhtiön metsien pinta-ala on noussut jo yli 0,8 miljoonaan hehtaariin.
Ennätystuloksen puukaupoilla tehnyt Tornator jatkaa metsien ostoa. Sen metsäpinta-ala nousi viime vuonna yli 800 000 hehtaariin.
”Tornatorin tavoitteena on kasvattaa 10 vuoden aikana metsien pinta-ala miljoonaan hehtaariin ja nostaa liikevaihto yli 400 miljoonaan euroon”, linjaa toimitusjohtaja Henrik Nieminen yhtiön vuosikatsauksessa.
Tornatorin liiketoiminta on parin viime vuoden aikana sujunut tavoitteen mukaisesti. Yhtiö on ostanut aktiivisesti metsiä ja kasvattanut samalla liikevaihtoaan.
Viime vuonna Tornatorin vertailukelpoinen liikevaihto nousi 232 miljoonaan euroon. Siitä kertyi 168 miljoonaa euroa liikevoittoa, mikä on yhtiön uusi ennätys.
Hyvä tulos selittyy etenkin viime vuoden kevätpuolen kovalla puun kysynnällä, joka kampesi kantohintoja ylös.
”Tasainen puun luovutus ja erityisesti alkuvuodesta korkeat puun markkinahinnat olivat merkittävimmät ajurit vahvan tuloksen takana”, vahvistaa Nieminen.
Yhtiön liikevaihdosta yli 90 prosenttia kertyi puukaupoista. Puukaupan lisäksi Tornator tarjoaa esimerkiksi metsänhoitopalveluita. Niidenkin kysyntä kasvoi.
Metsää yhtiö osti Suomesta 35 000 hehtaaria. Yhtiö teki suuret kaupat esimerkiksi OP:n metsänomistajarahaston kanssa.
”Kauppa vahvisti asemaamme Suomen suurimpana yksityisenä metsänomistajana. Investoimme Suomessa yli 167 miljoonaa euroa uusien metsätilojen ostoon”, kertoo Nieminen.
Maailman epävarmuus heijastui myös Tornatorin toimintaan. Niemisen mukaan se korosti pitkäjänteisen toiminnan ja kumppanuuksien merkitystä.
Siltä osin Tornator nojaa etenkin Stora Ensoon ja sen kanssa tehtyyn pitkäaikaiseen puukauppasopimukseen.
Teknisen kehityksen osalta tekoäly on tullut mukaan myös Tornatorin toimintaan. Yhtiö hyödyntää sitä esimerkiksi hakkuukertymäarvioissa ja taimikonhoitotarpeen määrittelyssä.Artikkelin aiheet
