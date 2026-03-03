Kouvolan Sanomat: Kotkamills aloitti muutosneuvottelut – 31 työpaikkaa vaarassaMuutosneuvottelut koskevat noin puolta henkilöstöstä.
Paperiyhtiö MM Kotkamills aloitti muutosneuvottelut maanantaina 2. maaliskuuta, uutisoi Kouvolan Sanomat.
Neuvottelut aloitetaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä ja ne koskettavat kaikkia henkilöstöryhmiä. Noin puolet henkilöstöstä on neuvottelujen piirissä. Neuvottelut saattavat johtaa yhteensä 31 henkilön työsuhteen irtisanomiseen.
Muutosneuvottelut voivat koskea töiden järjestelyjä, henkilöiden tehtäviä, tehtävänimikkeitä sekä henkilöstöryhmiä. Neuvotteluaika on kolme viikkoa.
Kotkamills on tehnyt vuosina 2023 ja 2024 yhteensä 56 miljoonan euron liiketappion 260–280 miljoonan euron vuosiliikevaihdosta.
Artikkelin aiheet
