Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
”Valtavat kivet putosivat vuorenrinnettä alas ja pomppivat perässämme kuin pallot” – hurja kivivyöry tallentui videolle Norjassa
Tilaajalle
|
Viikon 9 puun hinta: Kevät käänsi hinnat nousuun
Routa on kymmeniä senttejä tavanomaista syvemmällä: luvassa paha kelirikko
Esimerkiksi Kokemäellä roudan paksuus on lähennellyt 80 senttiä.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsänhoito
3.3.2026
06:00
Pasi Jaakkonen
Artikkelin aiheet
routa
kelirikko
Etelä-Suomi
Metsähallitus
puukuljetus
Aarre
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Mainos: Tilasiemen Oy
Pistolan tilalla luotetaan monella osa-alueella loistavaan Linneaan
Osaston luetuimmat
1
Metsänhoito
|
Juha Viirimäki ostaa jatkuvasti lisämaata, mutta tiettyä metsätyyppiä hän ei enää halua hehtaariakaan
Tilaajalle
2
Metsänhoito
|
”Viimeiset 10 vuotta olen viettänyt kaikki vapaat metsähommissa” – Timo Lehtelä on tehnyt keikkaa myös Ruotsissa
Tilaajalle
3
Metsänhoito
|
Sähkölinjan alusta ei välttämättä ole menetettyä maata: Näin sitä voi hyödyntää
Tilaajalle
4
Metsäteollisuus
|
Viikon 9 puun hinta: Kevät käänsi hinnat nousuun
Tilaajalle
5
Metsäteollisuus
|
Yle: Sahateollisuus varoittaa työpaikkakadosta – näin rajusti hakkuurajoitukset voisivat heikentää työllisyyttä
6
Erä
|
Kyselytutkimus kumoaa yleisen uskomuksen – kaikki metsänomistajat eivät halua vähentää hirvikantaa
Tilaajalle
7
Metsäpolitiikka
|
Metsäkatoasetuksen velvoitteet keventyvät – tätä se tarkoittaa naudanlihan tuottajalle ja metsänomistajalle
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
John Deere Forestry ostaa Risutec Oy:n – toiminta jatkuu Nakkilassa
Koneviesti
|
Suomen metsäkeskus tarkasti puunkorjuun laatua – uudella menetelmällä tarkistetuista kohteista 94 prosenttia täytti vaatimukset
Koneviesti
|
Maastossa tehtävällä skannauksella saadaan luettua puut yksittäin sekä jopa puiden runkomuoto
Tilaajalle
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Bema System
Maatalous
|
Nosto-ovilla helpotat arkeasi - vuoden ympäri // Lyftdörrar som förenklar vardagen – året om