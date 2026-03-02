Yle: Sahateollisuus varoittaa työpaikkakadosta – näin rajusti hakkuurajoitukset voisivat heikentää työllisyyttäTino Aallon mukaan tilanne sahoilla on jo tällä hetkellä vaikea, sillä puun korkea hinta ja heikko kysyntä hankaloittavat yritysten toimintaa.
Ilmastopaneeli ja luontopaneeli vaativat, että Suomen metsien hakkuita vähennetään, jotta ilmasto- ja luontotavoitteet saavutetaan.
Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto on puolestaan sitä mieltä, että vaatimusten toteutuminen johtaisi tuhansien työpaikkojen katoamiseen Suomesta. Aallon mukaan hakkuurajoitukset voisivat vähentää kansantaloudesta peräti 3 miljardia euroa, kun vientitulot ja puun myyntitulot pienentyvät.
”Hakkuiden rajoittaminen on suuri uhka alalle”, toteaa Aalto Ylen haastattelussa.
Aallon mukaan tilanne sahoilla on jo tällä hetkellä vaikea, sillä puun korkea hinta ja heikko kysyntä hankaloittavat yritysten toimintaa.
Aallon mukaan työpaikkoja katoaisi sahoilta, logistiikasta sekä kone- ja metalliteollisuudesta. Sahateollisuus työllistää Suomessa noin 30 000 ihmistä.
Aallon esittämä arvio on, että Suomessa toimivasta sahateollisuudesta häviäisi 3 000–4 000 työpaikkaa, jos Suomen ilmastopaneelin ja luontopaneelin esittämät hakkuurajoitukset toteutuvat.
Suomi asetti vuonna 2019 hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 mennessä. Sahateollisuuden Tino Aalto ehdottaa, että Suomen ilmastotavoitetta voisi siirtää myöhemmäksi.
”Uskon, että hallitus ymmärtää jättää hakkuurajoitukset tekemättä.”
