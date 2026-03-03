Siitepölyä tulee jo tuulen mukana ‒ parin viikon kuluttua kukkii täälläkin Noin viidesosa suomalaisista on siitepölylle allergisia.

Pähkinäpensaan kukinto. Kuva: Antti Saraja

Eteläisen Suomen siitepölykausi alkoi menneenä viikonloppuna, kun lepän siitepölyä kulkeutui ilmojen halki etelämpää Euroopasta. Turun yliopiston mukaan näitä kaukokulkeumia on odotettavissa lisää, mutta määrät ovat toistaiseksi hyvin pieniä.

Keski-Euroopassa kevät on selvästi Suomea pidemmällä, ja esimerkiksi Tanskassa lepän sekä pähkinäpensaan pitoisuudet ovat jo nousseet runsaiksi. Suomessa paikallisen kukinnan odotetaan alkavan maan etelä- ja lounaisosissa noin kahden viikon sisällä.

Turun yliopisto aloitti tänä maanantaina siitepölytiedotuksen norkko.fi -sivustolla.

”Säännöllinen tiedotus alkaa tänä vuonna suhteellisen myöhään, sillä pakkasjakso ja pohjoissuuntaiset ilmavirtaukset ovat viivästyttäneet paikallisen kukinnan alkua ja suojanneet siitepölyn kaukokulkeumilta”, kertoo siitepölytiedotuksen esihenkilö Annika Saarto.

Norkko.fi -palvelun tiedotuksessa siitepölymäärät luokitellaan pitoisuuksien mukaan: matala pitoisuus on alle 10 hiukkasta yhdessä kuutiometrissä ilmaa, kohtalainen 10‒100 ja runsas pitoisuus yli 100 hiukkasta.

Lepän ja pähkinäpensaan siitepöly on allergeenista, ja ristiallergia koivun siitepölyn kanssa on yleistä. Turun yliopiston mukaan noin viidesosa väestöstä on siitepölylle allergista.

Pähkinäpensaan ja lepän jälkeen kukintavuorossa on koivu. Koivun siitepölykausi alkaa Suomessa tyypillisesti noin huhtikuun puolivälissä, kun siitepölyä kantautuu tänne Keski-Euroopasta.