Ilkka-Pohjalainen: Mies heitti tupakan roskapussiin ja aiheutti tuhoisan tulipalon – näin käräjäoikeus tuomitsi Käräjäoikeus totesi, että mies menetteli huolimattomasti, mutta jäi näyttämättä, että hän olisi menetellyt törkeän huolimattomasti.

Kuva: Kari Salonen

Nelikymppinen mies aiheutti tuhoisan tulipalon Lapualla toukokuussa 2024, uutisoi Ilkka-Pohjalainen.

Mies oli ollut tupakalla asuintalon lähistöllä ja heitti tupakan talon kulmalla olleeseen roskapussiin sammuttamatta sitä. Tämän jälkeen mies poistui töihin talon vieressä sijaitsevaan tehtaaseen.

Talon pääty syttyi palamaan. Sivulliset hälyttivät paikalle apua. Rakennus oli kauttaaltaan tulessa, kun ensimmäinen pelastusyksikkö saapui paikalle.

Tuli tuhosi 1970-luvulla rakennetun talon kokonaan. Talossa oli kaksi pientä yksiötä ja yksi isompi asunto. Talossa asui miehen lisäksi kolme muuta henkilöä, mutta kukaan ei ollut tapahtumahetkellä kotona.

Mies tunnusti menetelleensä syytteen mukaisella tavalla. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi miehen yleisvaaran tuottamuksesta. Oikeus määräsi miehelle rangaistukseksi 40 päiväsakkoa, josta kertyy 1 040 euroa hänen tuloillaan.

Yksi asukkaista vaati mieheltä 6 000 euroa korvausta tuhoutuneesta omaisuudestaan. Lisäksi vakuutusyhtiö vaati miestä korvaamaan yhtiön maksamasta vakuutuskorvauksesta 200 000 euroa.

Käräjäoikeus totesi, että mies menetteli huolimattomasti, mutta jäi näyttämättä, että hän olisi menetellyt törkeän huolimattomasti. Siksi oikeus määräsi miehen korvaamaan talon asukkaan vaatiman summan, mutta hylkäsi vakuutusyhtiön korvausvaatimuksen.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

