Trooppista metsää tuhoutui viime vuonna 11 jalkapallokentällistä minuutissa Tuhoutuneen alueen määrä oli noin 46 prosenttia suurempi kuin vuosikymmen sitten.

Jaa Kuuntele

Metsää tuhoutuu tutkijoiden mukaan trooppisilla alueilla nopeammin kuin sen uusiutumisen turvaamiseksi sovitut tavoitteet vaatisivat. LEHTIKUVA / AFP.

Luonnonvaraista trooppista metsää katosi viime vuonna yhteensä 4,3 miljoonaa hehtaaria. Metsää tuhoutui noin 11 jalkapallokentällistä minuutissa.

Asia selviää Maailman luonnonvarainstituutin ja Marylandin yliopiston raportista.

Tutkijat laskivat satelliittikuvien perusteella, että sademetsää tuhoutui viime vuonna yhteensä noin koko Tanskan valtiota vastaava pinta-ala. Tuhoutuneen alueen määrä oli noin 46 prosenttia suurempi kuin vuosikymmen sitten.

Luvut ovat tutkijoiden mukaan hälyttäviä. Metsää tuhoutuu trooppisilla alueilla nopeammin kuin sen uusiutumisen turvaamiseksi sovitut tavoitteet vaatisivat.

Metsän tuhoutumisnopeus on kuitenkin hidastunut viime vuosien huipuista, mikä on pitkälti Brasilian uuden hallinnon ansiosta. Maailman suurinta sademetsää Amazonia ei ole tuhottu vuoden 2023 jälkeen enää samaa tahtia kuin presidentti Jair Bolsonaron kaudella.