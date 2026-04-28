Koneen Säätiön hallitus myönsi rahoitusta 24 uudelle metsähankkeelle yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Katso alempaa poimintoja rahoitusta saaneista tahoista.

Hakemuksia Metsän puolella -ohjelman huhtikuun hakukierrokselle saapui 541.

Valituissa hankkeissa syvennytään muun muassa metsäyhtiöiden yritysvastuuseen, edistetään tutkittuun tietoon perustuvaa keskustelua murtamalla metsämyyttejä sekä selvitetään, miksi metsien suojelu usein epäonnistuu.

“Uutena avauksena kiritetään metsäteollisuuden vastuullisuustoimia luontokadon pysäyttämiseksi. Lisäksi jatketaan pitkäjänteistä työtä yhteisten vanhojen metsiemme suojelemiseksi”, Metsän puolella -aloitteen muutosjohtaja Mari Pantsar kertoo tiedotteessa.

Poimintoja uusista hankkeista

Oikeustieteen dosentti Hanna Malikin monitieteellisessä Corporate Forest -hankkeessa tutkitaan, miksi metsien suojelu usein epäonnistuu. 399 000 euroa.

Soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkösen johtama hanke tutkii, miten metsiä voidaan käyttää alueellisesti reilusti ja ekologisesti kestävästi. Miten metsistä saadaan tuottoa ilman kuitu- ja energiapuuta? Miten hallitaan hakkuuvuotoa? 350 000 euroa.

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Hannes Pasasen Metsien myytit -hanke edistää parempaa metsäkeskustelua, -uutisointia ja -päätöksentekoa tunnistamalla ja oikaisemalla metsäkeskustelussa esiintyviä virhekäsityksiä. 330 000 euroa.

Finnwatch ry: Katveesta valokeilaan – Luontokato metsäyhtiöiden yritysvastuukysymyksenä. 300 000 euroa.