Metsälehti: Keski-Suomen metsänhoitoyhdistys irtisanoo neljä asiantuntijaaYhdistyksestä vakuutetaan, ettei väkimäärän vähentyminen heikennä metsänomistajien palveluita.
Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen muutosneuvottelut ovat päättyneet. Metsälehden mukaan yhdistys irtisanoo neljä metsäasiantuntijaa. Lisäksi yksi metsäasiantuntija eläköityy, eikä uutta henkilöä palkata tilalle.
Yhdistyksen johtaja Jussi Linnala kertoo, että tiukassa markkinatilanteessa metsänhoitoyhdistyksenkin on sopeutettava toimintaansa.
”Mitään palveluja emme ole karsineet ja metsänomistajat voivat edelleenkin kääntyä metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijoiden puoleen kaikissa metsään liittyvissä asioissaan”.
Muutosneuvotteluiden jälkeen metsänhoitoyhdistys Keski-Suomessa työskentelee 41 toimihenkilöä. Yhdistyksessä on jäseniä noin 7 200. Työntekijää kohden jäseniä on nyt 175 kappaletta. Alueen yksityismetsien pinta-ala on 454 000 hehtaaria.
