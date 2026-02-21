Lukijalta: Metsähallitus hakkaamassa luonnonmetsiä vuoropuhelusta huolimatta Järjestöjen ja Metsähallituksen dialogi on usein toimivaa. Vaatimuksemme ovat kohtuullisia, kirjoittavat Touko Sipiläinen ja Hanna Halmeenpää mielipidetekstissään.

Järjestöjen ja Metsähallituksen dialogi on usein toimivaa, kirjoittajat mainitsevat. Kuva: Jaana Kankaanpää

Mielipide | Luonto Lukijalta Touko Sipiläinen & Hanna Halmeenpää

Metsähallitus ohittaa järjestelmällisesti asiantuntijatietoa ja on hakkaamassa 70 suojelullisesti arvokasta metsää.

Karoliina Niemi kirjoitti Metsähallituksen luonnonmetsähakkuista ja ympäristöjärjestöjen kanssa käytävästä vuoropuhelusta (MT 16.2.2026).

Toisin kuin Niemi kertoo, Metsähallitus on avohakkaamassa uhanalaisten lajien esiintymiä ja niiden elinympäristöjä esimerkiksi Suomussalmen Portinvaarassa ja Ruottusenvaarassa.

Järjestöjen ja Metsähallituksen dialogi on usein toimivaa. Nyt hakkuisiin on kuitenkin käytössä olevasta tiedosta huolimatta menossa suojelullisesti arvokkaita metsiä. Hakkuut uhkaavat jopa 70 luonnoltaan arvokasta valtion metsää.

”Olemme usein myöntyneet hakkuusuunnitelmiin toivoen, että suojeluarvoiltaan kaikkein arvokkaimmissa kohteissa Metsähallitus joustaisi vastaavasti”

Ympäristöjärjestöt ovat joustaneet neuvotteluissa. Olemme usein myöntyneet hakkuusuunnitelmiin toivoen, että suojeluarvoiltaan kaikkein arvokkaimmissa kohteissa Metsähallitus joustaisi vastaavasti. Tätä vastaantuloa on valitettavasti tapahtunut äärimmäisen vähän.

Vaatimuksemme ovat kohtuullisia. Luonnonmetsätyöryhmän asiantuntijoiden kartoittamien arvokkaiden metsien hakkuusuunnitelmissa on kysymys pienistä pinta-aloista, joiden taloudellinen merkitys on vaatimaton. Esimerkiksi Reisjärvellä Metsähallitus ei ole tinkinyt viiden hehtaarin avohakkuusta kiinteistöllä, jossa on tuhansia hehtaareja vapaasti hakattavaa talousmetsää ympärillä.

Vanhojen ja luonnontilaisten metsien kriteereistä Niemi esittää, että ne perustuvat Syken ja Luken raporttiin. Syken lausunto paljastaa ongelman: ”Syke painottaa, että hallituksen ehdottamat kriteerit eivät ole linjassa tieteellisen tiedon kanssa. Ehdotettu luonnontilaisille vanhoille metsille räätälöity määritelmä, jota on tarkoitus soveltaa kaikkiin vanhoihin metsiin, on tieteellisen tiedon tarkoitushakuista vääristelyä.”

Tieteellisen tiedon ohittaminen näkyy nyt Metsähallituksen luontokatoa edistävissä hakkuusuunnitelmissa.

Touko Sipiläinen

maajohtaja, Greenpeace

Hanna Halmeenpää

puheenjohtaja, SLL