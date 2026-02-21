Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Hakkuurajoituksista rajut kustannukset, ojia tukitaan vauhdillaMT Metsä julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista
Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT Metsä julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
1. Metsäteollisuus varoittaa hakkuurajoitusten rajuista talous- ja työllisyysvaikutuksista
Metsäteollisuuden mukaan hakkuurajoituksista aiheutuisi Suomelle miljardien eurojen lasku ja tuhansien työttömyys.
2. Kalojen myyntikielto ei mahdu maalaisjärkeen
Vapaa-ajankalastajille suunniteltu kalan myyntikielto ihmetytti MT:n erätoimittajaa ja montaa muutakin.
3. Metsähallitus tukkii vanhoja suo-ojia vauhdilla
Ajat muuttuvat ja nyt koneet tukkivat suo-ojia, joita jokunen vuosikymmen sitten kaivettiin vaivalla.
4. Taimettumisilmoitus tekee paluun
Metsälain kiristys on palauttamassa taimettumisilmoituksen, mikä koskisi myös jatkuvaa kasvatusta.
Juttu on vain tilaajille
5. Rakentajat karttavat puuta
Jostain syystä puu jää edelleen muiden materiaalien jalkoihin rakentamisessa.
Juttu on tilaajille.
