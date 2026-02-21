Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Hakkuurajoituksista rajut kustannukset, ojia tukitaan vauhdilla MT Metsä julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista

Metsäteollisuus muistutti hakkuurajoituksista aiheutuvista miljardien eurojen kustannuksista. Kuva: Jarno Mela

Metsä | Metsä Jarmo Palokallio

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT Metsä julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Metsäteollisuus varoittaa hakkuurajoitusten rajuista talous- ja työllisyysvaikutuksista

Metsäteollisuuden mukaan hakkuurajoituksista aiheutuisi Suomelle miljardien eurojen lasku ja tuhansien työttömyys.

2. Kalojen myyntikielto ei mahdu maalaisjärkeen

Vapaa-ajankalastajille suunniteltu kalan myyntikielto ihmetytti MT:n erätoimittajaa ja montaa muutakin.

3. Metsähallitus tukkii vanhoja suo-ojia vauhdilla

Ajat muuttuvat ja nyt koneet tukkivat suo-ojia, joita jokunen vuosikymmen sitten kaivettiin vaivalla.

4. Taimettumisilmoitus tekee paluun

Metsälain kiristys on palauttamassa taimettumisilmoituksen, mikä koskisi myös jatkuvaa kasvatusta.

5. Rakentajat karttavat puuta

Jostain syystä puu jää edelleen muiden materiaalien jalkoihin rakentamisessa.

