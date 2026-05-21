Vihreiden Harjanne vaati maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamista − ”Vinouttaa koko Suomen elinkeinopolitiikkaa ja käy kalliiksi”Harjanne väittää, että yhdellä teollisuudenalalla on Suomessa oma edunvalvontaministeriö.
Helsinkiläinen vihreä kansanedustaja Atte Harjanne vaatii tiedotteessaan maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamista.
”Paras ja selkein ratkaisu olisi lakkauttaa koko ministeriö ja siirtää sen tehtävät ympäristö- ja elinkeinoministeriöiden alle”, Harjanne linjaa tiedotteessaan.
Harjanne väittää, että yhdellä teollisuudenalalla on Suomessa oma edunvalvontaministeriö. Tällä hän viittaa metsäteollisuuteen ja maa- ja metsätalousministeriöön.
”Metsäteollisuutta pitäisi kohdella aivan kuten muitakin elinkeinoja. Nykytilanne vinouttaa koko Suomen elinkeinopolitiikkaa ja käy kalliiksi. Maa- ja metsätalousministeriö heittää jatkuvasti hiekkaa kaiken luonto- ja ilmastotyön rattaisiin ja jarruttaa eläinten oikeuksien etenemistä.”
Harjanteen mielestä ministeriö ei kuitenkaan ole kummemmin parantanut maataloustuottajien asemaa.
Atte Harjanne viittaa tiedotteessaan myös Ylen tietoihin, joiden mukaan maa- ja metsätalousministeriö haluaisi muuttaa boreaalisten luonnonmetsien määritelmää. Tämän seurauksena jopa 65 prosenttia näistä metsistä putoaisi ennallistamisen piiristä.
