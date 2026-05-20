Haaveiletko istutuskoneesta, joka muokkaa maan, istuttaa puuntaimen ja vielä kastelee sen – nyt sellainen on Laite asennetaan metsätraktorin runkoon.

Istutuskoneen päämarkkina on ensi vaiheessa Etelä-Amerikassa, jonka plantaaseilla koneen hyödyt tulevat parhaiten esiin. Kuva: Ponsse

Jukka Hämäläinen

Ponsse laajentaa teknologiavalikoimaansa metsänuudistamiseen. Buffalo Planter on uusi metsätraktorin runkoon asennettu maanmuokkaus- ja istutuslaitteisto, joka mahdollistaa koneellisen ja automaattisen istuttamisen. Kyse on yhtiön historian ensimmäisestä puunistutukseen liittyvästä innovaatiosta.

”Buffalo Planter on Ponssen ratkaisu koneelliseen metsänuudistamiseen, jossa koko istutusprosessi hoituu yhdellä koneella. Ponsse Buffalo -kuormatraktorin alustalle rakennettu istutuskone tekee pistemäisen maanmuokkauksen, istuttaa taimet ja kastelee ne – kaikki yhtenä saumattomana kokonaisuutena”, kuvailee Ponssen tuotekehityksestä vastaava johtaja Juha Inberg tiedotteessa.

Istutuskoneen kehittäminen on Ponsselle uusi askel puunkorjuuteknologiasta metsänuudistamisen ratkaisuihin ja laajempaan metsän elinkaaren tukemiseen. Yhtiö kertoo, että istutuskoneen päämarkkina on ensi vaiheessa Etelä-Amerikassa, jonka plantaaseilla koneen hyödyt tulevat parhaiten esiin.

”Buffalo Planter parantaa metsänuudistamisen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta mahdollistamalla suurien alueiden istuttamisen lyhyemmässä ajassa”, Inberg sanoo.

Työn seurantaa, raportointia ja dokumentointia tukevat istutuskoneen digitaaliset järjestelmät. Työn laadun varmistamiseksi istutuslaitteeseen asennetut kamerat välittävät tietoa maanpinnan tapahtumista kuljettajalle ohjaamoon. Automatiikan ansiosta ohjaamiseen ja istutustyöhön tarvitaan vain koneen kuljettaja.

Istutusjärjestelmä koostuu neljästä istutusyksiköstä, kaksi kummallakin puolella konetta. Kuva: Ponsse

Istutusjärjestelmä koostuu neljästä istutusyksiköstä, kaksi kummallakin puolella konetta. Jokaisessa yksikössä on erillinen muokkauspää sekä istutuspää, joka hoitaa taimien istutuksen, kastelun ja tiivistyksen.

Taimet syötetään neljän taimikasetin kautta, ja kokonaiskapasiteetti on jopa 960 tainta kuormaa kohden.

Laikutuksen kanssa työvauhti on noin 750 tainta tunnissa, kun ilman maanmuokkausta koneella voi istuttaa noin 1 300 tainta tunnissa.

Taimikasetit lastataan koneen päälle. Kuva: Michael Willis / Ponsse

Buffalo Planter on kehitetty yhteistyössä eteläafrikkalaisen istutuslaitteisiin erikoistuneen yhtiön Novelquip Forestryn kanssa.