Vihreiden Harjanne vaati maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamista − ”Vinouttaa koko Suomen elinkeinopolitiikkaa ja käy kalliiksi” Harjanne väittää, että yhdellä teollisuudenalalla on Suomessa oma edunvalvontaministeriö.

Atte Harjanne on vihreä kansanedustaja Helsingin vaalipiiristä. Kuva: Lari Lievonen

Jukka Koivula

Helsinkiläinen vihreä kansanedustaja Atte Harjanne vaatii tiedotteessaan maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamista.

”Paras ja selkein ratkaisu olisi lakkauttaa koko ministeriö ja siirtää sen tehtävät ympäristö- ja elinkeinoministeriöiden alle”, Harjanne linjaa tiedotteessaan.

Harjanne väittää, että yhdellä teollisuudenalalla on Suomessa oma edunvalvontaministeriö. Tällä hän viittaa metsäteollisuuteen ja maa- ja metsätalousministeriöön.

”Metsäteollisuutta pitäisi kohdella aivan kuten muitakin elinkeinoja. Nykytilanne vinouttaa koko Suomen elinkeinopolitiikkaa ja käy kalliiksi. Maa- ja metsätalousministeriö heittää jatkuvasti hiekkaa kaiken luonto- ja ilmastotyön rattaisiin ja jarruttaa eläinten oikeuksien etenemistä.”

Harjanteen mielestä ministeriö ei kuitenkaan ole kummemmin parantanut maataloustuottajien asemaa.

Atte Harjanne viittaa tiedotteessaan myös Ylen tietoihin, joiden mukaan maa- ja metsätalousministeriö haluaisi muuttaa boreaalisten luonnonmetsien määritelmää. Tämän seurauksena jopa 65 prosenttia näistä metsistä putoaisi ennallistamisen piiristä.