Stora Enso sulkee tuotantolinjan Ruotsissa ‒ havusellun tuotanto ei ole kannattavaa nyt eikä tulevaisuudessaStora Enso lopettaa havusellun tuotannon Skutskärin tehtaalla.
Stora Enso suunnittelee havusellun tuotannon lopettamista Ruotsin Skutskärin sellutehtaan yhdellä tuotantolinjalla ja aloittaa asiasta muutosneuvottelut, kerrotaan yhtiön tiedotteessa. Suunnitellut muutokset voisivat vaikuttaa enintään 80 työntekijään.
Yhtiön mukaan havusellun kysyntä Euroopassa on heikentynyt vuodesta 2023 lähtien, samalla kun hinnat ovat laskeneet ja puun kustannukset nousseet. Tämän vuoksi Skutskärin kuitulinjan 3 tuotanto ei ole enää kannattavaa, eikä tilanteen arvioida paranevan.
"Olemme tutkineet useita vaihtoehtoja kuitulinja 3:n taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Mikään näistä vaihtoehdoista ei kuitenkaan ole osoittautunut toteuttamiskelpoiseksi”, sanoo Skutskärin liiketoimintayksikön johtaja Timo Tidenberg.
”Tavoitteenamme on keskittyä fluff-sellun tuotantoon Skutskärin sellutehtaan kahdella muulla tuotantolinjalla pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamiseksi”, hän jatkaa.
Fluff eli revinnäissellun tuotannon laajentamista tehtaalla myös selvitetään. Revinnäissellua käytetään paljon esimerkiksi erilaisissa hygieniatuotteissa.
Suunnitelman mukaan havusellun tuotanto kuitulinjalla 3 lopetettaisiin vuoden 2026 kolmannen neljänneksen aikana, jos muutosneuvottelut saadaan päätökseen ja asiakastoimitukset hoidettua.
Tehdas sijaitsee Itä-Ruotsissa Gävlen lähistöllä.
