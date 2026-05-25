Tutkimus: Hirvet voivat lisätä metsäluonnon monimuotoisuutta Hirvien ansiosta metsään syntyy elinympäristöjä, jotka mahdollistavat useampien kovakuoriaisten ja putkilokasvien lajien kukoistamisen. Laiduntaminen voi kuitenkin vaikuttaa myös päinvastaisesti luonnon monimuotoisuuteen.

Kun hirvien laidunnuspaine pysyy kohtalaisena, hirvet voivat lisätä metsän monimuotoisuutta. Kuva: Hannu Huttu

Eija Vallinheimo

Tuore ruotsalainen tutkimus osoittaa, että hirvet ja peurat vaikuttavat metsään sekä suoraan että epäsuorasti. Hirvet voivat aiheuttaa isoja metsätalousvahinkoja syödessään nuoria puuntaimia. Epäsuorasti hirvet ja peurat lisäävät kuitenkin metsän lajirikkautta.

”Metsässä on kilpailua valosta, ja laidunnuksen aikana hirvet ja peurat harventavat kasvillisuutta. Tämä lisää valon määrää ja vaihtelua maan lähellä ja luo tilaa useammille lajeille. Tällaisilla muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuteen”, SLU:n tutkija Joseph Andersonin sanoo SLU:n tiedotteessa.

Tutkimus yhdistää havaintoaineistoa ja kontrolloituja kokeita eri puolilta Ruotsia. Tutkijat ovat muun muassa käyttäneet aidattuja alueita, joilta sorkkaeläimet on suljettu pois ja verranneet sitten kasvillisuuden kehitystä alueen sisä- ja ulkopuolella.

Väitöskirjan mukaan putkilokasvien lajirikkaus oli suurin siellä, missä laidunnuspaine oli keskitasoa. Myös hyönteiset, kuten kovakuoriaiset, hyötyivät sorkkaeläinten laiduntamisesta.

Voimakkaalla ja keskittyneellä laidunnuspaineella on kuitenkin päinvastainen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Suurilla hirvitiheyksillä oli selkeä negatiivinen vaikutus monimuotoisuuteen, etenkin lehtipuiden kasvuun.

Yksi väitöskirjan johtopäätöksistä on, että riistanhoitoa ei voida perustaa pelkästään hirvipopulaation kokoon. Myös maaperän tuottavuus, metsänhoito ja puulajien välinen kilpailu vaikuttavat tuloksiin.

”Sen sijaan, että keskityttäisiin pelkästään laiduntavien eläinten määrään, tulisi löytää tasapaino tuotannon, uudistumisen ja luonnon monimuotoisuuden välillä. Tulisi muistaa, että sorkkaeläimet voivat itse asiassa edistää metsän lajirikkautta”, Anderson sanoo.

