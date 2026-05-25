Uunituore reseptivihko kokoaa ideoita valkohäntäpeuran monipuoliseen hyödyntämiseen 3R – Rakkaudesta riistaruokaan -hanke on julkaissut reseptivihon, joka kannustaa kokkaamaan valkohäntäpeurasta herkullisia aterioita.

Reseptit osoittavat, miten moneen ruokalajiin peura taipuu. Kuva: Timo Heikkala

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

3R – Rakkaudesta riistaruokaan -hankkeen reseptivihko kokoaa käytännöllisiä ideoita valkohäntäpeuran monipuoliseen käyttöön koti- ja ammattikeittiöissä.

Vihko etenee raaoista ja nopeasti kypsennettävistä annoksista pitkään haudutettuihin ruokiin, jauhelihavalmisteisiin ja rennompiin street food -henkisiin resepteihin. Mukana on myös vinkkejä ruhon kaikkien osien, kuten sydämen hyödyntämiseen.

Vihon alkusanoissa muistutetaan ettei se pyri olemaan täydellinen käsikirja, vaan käytännöllinen ideapankki, joka avaa näkökulmia ja rohkaisee kokeilemaan.

Reseptivihko on osa 3R-hankkeen työtä, jossa vahvistetaan riistan käsittely-, jalostus- ja käyttöosaamista. Hankkeessa rakennetaan yhteistyötä metsästäjien, ruokapalvelujen, jalostajien ja koulutusorganisaatioiden välille, jotta riistaa päätyisi enemmän kotipöytiin sekä ravintoloihin.

Reseptiesimerkkejä Nopea riimi valkohäntäpeurasta Peura tartar Peura tataki Peurapatee Leppäsavustettua peuran sisäpaistia Peura Wellington Peuran ulkofileepihvit ja kyljykset Peuran ulkofilee sous vide Peura Wallenberg Peuraruukku Osso bucco Peurakebab Bao bun – täytteenä ylikypsä peuranpotka Nyhtöpeura hodarissa

3R - Rakkaudesta riistaruokaan -hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Lounais-Suomen elinvoimakeskuksesta. Reseptit ovat kehittäneet Tomi Aho, Lasse Alisaari, Veronika Eriksson, Paul-Erik Hakkarainen ja Martin Hägglund.