Uunituore reseptivihko kokoaa ideoita valkohäntäpeuran monipuoliseen hyödyntämiseen3R – Rakkaudesta riistaruokaan -hanke on julkaissut reseptivihon, joka kannustaa kokkaamaan valkohäntäpeurasta herkullisia aterioita.
3R – Rakkaudesta riistaruokaan -hankkeen reseptivihko kokoaa käytännöllisiä ideoita valkohäntäpeuran monipuoliseen käyttöön koti- ja ammattikeittiöissä.
Vihko etenee raaoista ja nopeasti kypsennettävistä annoksista pitkään haudutettuihin ruokiin, jauhelihavalmisteisiin ja rennompiin street food -henkisiin resepteihin. Mukana on myös vinkkejä ruhon kaikkien osien, kuten sydämen hyödyntämiseen.
Vihon alkusanoissa muistutetaan ettei se pyri olemaan täydellinen käsikirja, vaan käytännöllinen ideapankki, joka avaa näkökulmia ja rohkaisee kokeilemaan.
Reseptivihko on osa 3R-hankkeen työtä, jossa vahvistetaan riistan käsittely-, jalostus- ja käyttöosaamista. Hankkeessa rakennetaan yhteistyötä metsästäjien, ruokapalvelujen, jalostajien ja koulutusorganisaatioiden välille, jotta riistaa päätyisi enemmän kotipöytiin sekä ravintoloihin.
Reseptiesimerkkejä
Nopea riimi valkohäntäpeurasta
Peura tartar
Peura tataki
Peurapatee
Leppäsavustettua peuran sisäpaistia
Peura Wellington
Peuran ulkofileepihvit ja kyljykset
Peuran ulkofilee sous vide
Peura Wallenberg
Peuraruukku
Osso bucco
Peurakebab
Bao bun – täytteenä ylikypsä peuranpotka
Nyhtöpeura hodarissa
3R - Rakkaudesta riistaruokaan -hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Lounais-Suomen elinvoimakeskuksesta. Reseptit ovat kehittäneet Tomi Aho, Lasse Alisaari, Veronika Eriksson, Paul-Erik Hakkarainen ja Martin Hägglund.
