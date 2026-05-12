Puunkorjuun yrityskauppa Keski-Suomessa – koneurakoitsija laajentaa toimintaansaMetsä-Multia ostaa PH-Forestin puunkorjuun.
Metsäurakointi yritys Metsä-Multia Oy ostaa PH-Forest Oy:n puunkorjuuliiketoiminnan. Yritys kertoo kaupan tuovan vahvuutta ja resursseja sen toimintaan.
”Tämä on meille merkittävä askel eteenpäin ja mahdollistaa entistä kokonaisvaltaisemman palvelun asiakkaillemme”, sanoo Metsä-Multian toimitusjohtaja Kai Laaja yrityksen Facebook päivityksessä.
”Toimitusvarmuus, kilpailukykyisyys ja vastuullisuus ovat meille keskeisiä arvoja – järjestelyn myötä ne vahvistuvat entisestään,” hän jatkaa.
Metsä-Multia toimii pääasiassa Keski-Suomessa. Yrityksen asiakaskuntaan kuuluvat muun muassa Metsä Group, Versowood Oy, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi, UPM Metsä sekä Forest Vital Oy.
