Metsälain noudattamista valvovan Metsäkeskuksen mukaan metsäammattilaiset ja metsänomistajat noudattivat hyvin lintujen pesintäaikaisia hakkuurajoituksia.

Kesäkuun alussa hakkuisiin ja metsänhoitotöihin tuli rajoituksia, joiden tarkoituksena on turvata luonnonvaraisten lintujen pesintää. Hakkuut kiellettiin lintujen pesintäaikana vähintään puolen hehtaarin kokoisissa rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä.

Metsäkeskus kertoo tiedotteessa, että heille tuli pesintäajan hakkuista vain muutamia ilmiantoja sekä muutama metsäalan toimijan tekemä omavalvontailmoitus. Käsittelyssä on parhaillaan yksittäinen epäily metsälakirikkomuksesta.

”Ilmoitusten ja epäiltyjen rikkomusten määrä on erittäin pieni suhteessa pesintäajan hakkuurajoitusten pinta-alaan ja metsänkäyttöilmoitusten määrään. Jälkivalvonnassa satelliittikuvista ja maastotarkastuksissa voi toki vielä paljastua lisää rikkomusepäilyjä”, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Metsäkeskuksesta.

Kesäkuusta alkaen lintujen pesintäaikana Metsäkeskukseen tuli kaikkiaan lähes 28 000 metsänkäyttöilmoitusta. Metsänkäyttöilmoituksista noin 10 000 oli sellaisia, joissa suunniteltu hakkuu kohdistui Metsäkeskuksen tietojen mukaan lintujen pesintäalueelle tai sen lähelle. Kaikkiaan pesintäajan hakkuukielto koskee koko maassa noin 2,5 miljoonan hehtaarin verran alueita.