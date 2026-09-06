Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Maidon hinta nousee
Tilaajalle
|
Miten sähköavolava pärjää vetotöissä? Kokeilimme suurimmalla sallitulla kuormalla
Tutkimus: Vierasperäiset männyt päihittivät paikalliset puut kasvussa – mukana piilee myös riski
Uusiin ympäristöihin istutetut eksoottiset havupuut voivat paitsi kasvaa myös sietää kuivuutta paikallisia puulajeja paremmin.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Ympäristö
6.9.2026
06:00
Henna Lääveri
Artikkelin aiheet
vieraslaji
mänty
havupuu
kuivuus
ilmastonmuutos
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Maanomistus
|
Ari kunnosti kotitilansa Kiuruvedellä – 20 vuotta perikunnan omistusta oli tuhota talon
Tilaajalle
2
Metsätyövälineet
|
Kokeilimme neljää 250–550 euron pihasahaa – lilliputti löi ällikällä
Tilaajalle
3
Metsänhoito
|
Voiko metsäpuiden taimia esikasvattaa kotipuutarhassa? Asiantuntija vastaa
Tilaajalle
4
Metsänhoito
|
Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Kuitupuu kallistui, hakkuut käyntiin ASF-alueella, puolukka-aika jatkuu pitkälle syksyyn
5
Metsästys
|
Heräsin kuplastani: Metsästys on paljon isompi asia kuin vain harrastus
Tilaajalle
6
Metsäpolitiikka
|
Purra Versowoodilla: Ilmastolaki on avattava
Tilaajalle
7
Metsänhoito
|
MT:n metsätoimittaja huudattaa moottorisahaa visakoivikossa – näin kävi kalliille taimille
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Valtioneuvosto esittää uusien metsäteiden tekemisen tuen lakkauttamista vuoden 2025 alusta
Koneviesti
|
Yksityisteiden valtionavustuksiin esitetään korotuksia — asetusmuutos lausuntokierrokselle
Koneviesti
|
Vuoden 2023–2027 CAP-ohjelma on työn alla – nämä ovat ehdotukset tärkeimmistä viljelytoimenpiteistä