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Ari Kumpulainen on urakoinut 12 vuotta kotitilan talon ja metsien kunnostuksessa.

Ari kunnosti kotitilansa Kiuruvedellä – 20 vuotta perikunnan omistusta oli tuhota talon

Kun Ari Kumpulainen lähti vuosikymmeniä sitten Kiuruvedeltä maailmalle, ei ollut ajatustakaan, että kotitalo olisi joskus hänen.
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Metsä|Maanomistus
4.9.202618:30
Hanna Lensu
Kiuruvesi
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  • Oululainen Ari Kumpulainen osti Kiuruveden kotitilansa perikunnalta 45-vuotiaana, kun pesänselvitys oli kestänyt 20 vuotta. Hän on käyttänyt 12 vuotta talon remontointiin ja metsien hoitoon. Tilalla on suojeltu 18 hehtaaria metsää ja rakennettu 4,15 hehtaarin kosteikko, joka valmistui vuonna 2012. Kumpulainen palkittiin Pro Metsä -palkinnolla vuonna 2023.
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