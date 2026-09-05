MT Metsä julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

PTT:n tuoreen selvityksen mukaan puun tuotannon tukemisesta kertyy yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä enemmän hyötyjä kuin mitä niistä aiheutuu kustannuksia. Kuvituskuva.

PTT:n tuoreen selvityksen mukaan puun tuotannon tukemisesta kertyy yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä enemmän hyötyjä kuin mitä niistä aiheutuu kustannuksia. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Kuitupuu kallistui – puun hinta viikolla 35

Kuusi- ja koivukuitupuun hinnat pyrähtivät ylöspäin viikolla 35. Myös puukaupan volyymi on kasvanut tasaisesti heinä–elokuun vaihteesta lähtien.

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2. Metsätaloustyöt ja maanmuokkaus sallittuja ASF-tartunta-alueella

Ruokavirasto lievensi osaa afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen rajoituksista. Metsäalalla huikaistiin helpotuksesta, sillä lähes kuukauden ajan tartuntavyöhykkeellä seisoneet metsätalous- ja maanmuokkaustyöt saavat taas jatkua.

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3. Puolukka-apajat kutsuvat vielä pitkälle syksyyn

Hyvää mustikkasatoa seuraa todennäköisesti myös mainio puolukkasato, kertoo Luonnonvarakeskus Luken loppukesän satoennuste.

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4. Ei jatkajaa metsätilalle? Ongelmaan löytyy kyllä ratkaisu

Metsänomistaja voi joutua ikävään tilanteeseen, jos tilalle ei luonnostaan löydy jatkajaa. Vaihtoehtoja on silti monenlaisia, todettiin Metsäkeskuksen aiheesta järjestämässä verkkotilaisuudessa.

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5. Puuntuotannon tukemisesta miljoonahyödyt yhteiskunnalle

Valtion metsänomistajille maksamat metsätuet herättävät välillä ihmetystä. PTT:n tuoreen selvityksen mukaan puuntuotannon tukeminen on yhteiskunnan etujen mukaista.

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