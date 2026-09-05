Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Kuitupuu kallistui, hakkuut käyntiin ASF-alueella, puolukka-aika jatkuu pitkälle syksyynMT Metsä julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
1. Kuitupuu kallistui – puun hinta viikolla 35
Kuusi- ja koivukuitupuun hinnat pyrähtivät ylöspäin viikolla 35. Myös puukaupan volyymi on kasvanut tasaisesti heinä–elokuun vaihteesta lähtien.
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2. Metsätaloustyöt ja maanmuokkaus sallittuja ASF-tartunta-alueella
Ruokavirasto lievensi osaa afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen rajoituksista. Metsäalalla huikaistiin helpotuksesta, sillä lähes kuukauden ajan tartuntavyöhykkeellä seisoneet metsätalous- ja maanmuokkaustyöt saavat taas jatkua.
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3. Puolukka-apajat kutsuvat vielä pitkälle syksyyn
Hyvää mustikkasatoa seuraa todennäköisesti myös mainio puolukkasato, kertoo Luonnonvarakeskus Luken loppukesän satoennuste.
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4. Ei jatkajaa metsätilalle? Ongelmaan löytyy kyllä ratkaisu
Metsänomistaja voi joutua ikävään tilanteeseen, jos tilalle ei luonnostaan löydy jatkajaa. Vaihtoehtoja on silti monenlaisia, todettiin Metsäkeskuksen aiheesta järjestämässä verkkotilaisuudessa.
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5. Puuntuotannon tukemisesta miljoonahyödyt yhteiskunnalle
Valtion metsänomistajille maksamat metsätuet herättävät välillä ihmetystä. PTT:n tuoreen selvityksen mukaan puuntuotannon tukeminen on yhteiskunnan etujen mukaista.
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