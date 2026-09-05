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Tilaajalle | Kati Pohjanmaa on perunakuiskaaja: Antaa mielenkiintoisen vinkin perunoiden maisteluun
Kokeilun sahat rivissä: (vasemmalta) Husqvarna 135 Mark II, Stihl MS 194 C-E, Echo CS-2511 WES ja Solo by AL-KO 6240.

Kokeilimme neljää 250–550 euron pihasahaa – lilliputti löi ällikällä

Selvitimme Echon, Husqvarnan, Stihlin ja Solon harrastesahojen ominaisuudet monipuolisissa pikkutöissä pihassa ja metsässä. Erot osoittautuivat suuriksi.
Tilaajalle
Metsä|Metsätyövälineet
5.9.202612:00
Risto Jussila
Lue artikkelin tiivistelmä
  • Kokeilussa vertailtiin Echoa, Husqvarnaa, Stihliä ja Solo by AL-KO:ta pihassa ja metsässä. Echo CS-2511 WES painoi vain 3 504 grammaa, mutta sen 1,1 kilowatin teho rajoitti leikkuukykyä. Stihl MS 194 C-E oli kevyt ja tasapainoinen karsinnassa. Husqvarna 135 Mark II ja Solo by AL-KO 6240 olivat painavia mutta soveltuivat hyvin rankojen katkontaan ja pölkytykseen.
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