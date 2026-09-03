MT:n metsätoimittaja huudattaa moottorisahaa visakoivikossa – näin kävi kalliille taimille

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Metsä
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Metsänhoito
3.9.2026
05:00
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
visakoivu
metsänhoito
moottorisaha
makeakirsikka
Artjärvi
MT:n tekijät
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