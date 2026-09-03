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Osa siemensyntyisistä visakoivuista on varttunut alle 30 vuodessa vaneritukeiksi.

MT:n metsätoimittaja huudattaa moottorisahaa visakoivikossa – näin kävi kalliille taimille

MT:n metsätoimittaja Jarmo Palokallio kasvattaa mökillään visakoivuja ja kirsikkapuita.
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Metsä|Metsänhoito
3.9.202605:00
Jarmo Palokallio
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