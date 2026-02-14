Kalan myyntikielto ei mahdu maalaisjärkeen Vapaa-ajankalastajille suunniteltu kalan myyntikielto ihmetyttää MT:n erätoimittajaa.

Mistä saisin lisää ahvenfileitä ruokapöytään?

Vuonna 2016 voimaan astunut kalastuslaki mahdollisti sisävesillä vapaa-ajankalastajille pienimuotoisen itse pyydetyn kalan myynnin loppukäyttäjille kalastonhoitomaksulla. Nyt kalastusalan järjestöt ovat yksissä tuumin esittäneet vapaa-ajankalastajille kalojen myyntikieltoa sisävesillä.

Asiaa on selitetty sillä, että viime vuosina nopeasti kehittynyt vene-elektroniikka uusien ja tehokkaiden kalastusmuotojen kera on tehostanut vapakalastusta ja järjestöt pelkäävän vapaa-ajankalastajien vievän leivän ammattikalastajien suusta. Kuulostaa järkevältä, vai kuulostaako?

Omasta rajoittuneesta näkökulmastani ehdotus kuulostaa yhtä hullulta kuin hölmöläisten pimeään mökkiin säkeillä kantama valo. Suurin ongelma on se, että Suomen järvissä on liikaa särkikaloja ja haukia ja järvet rehevöityvät. Juhlapuheissa on vuositolkulla toivottu, että suomalaiset kuluttaisivat enemmän kalaa. Näin ei kuitenkaan tapahdu ja omasta mielestäni syy on se, että järvikalaa on vaikea löytää ja silloinkin kilohinta on usein niin kallista, että kala jää tiskiin.

Kuulun siihen porukkaan, joka mielihyvin söisi enemmän kalaa, mutta sitä ei löydy lähikauppojen tiskeiltä eikä Ahti ole tarpeeksi suopea kotikalastajaa kohtaan. Ja todettakoon vielä nolona yksityiskohtana se, että vika ei ole edes yrityksen puutteessa.

Ikionnellinen olenkin niille naapureille, jotka silloin tällöin tuovat kalan tai jopa kaksi kotiovelle saakka. Tapana ei ole kylläkään ollut kaloista juurikaan maksaa vaan kalat ovat yleensä osa jonkinlaista vaihdantataloutta.

On selvää, että Suomesta löytyy niitäkin kalastajia, jotka saavat saalista reilusti yli oman tarpeen, mutta onko ongelma todella niin suuri kuin järjestöt antavat ymmärtää. Onko niin paha, jos joku harrastaja tienaa muutaman euron kotimaisen kalan myynnillä? Vai tuoko tämä vahvistusta vanhalle sananlaskulle, jonka mukaan kateus vielä kalatkin vedestä.

Jos tavallisilta ihmisiltä kielletään kalojen myynti, siirrytäänkö muissa luonnontuotteissa samoille linjoille. Tuleeko kohta lainsäädäntö, jonka mukaan mustikkaa tai puolukkaa eivät saa myydä muut kuin marja-alan yritykset? Riistapuolella metsästäjien lihanmyyntiä on pyritty helpottamaan, miksi kala-ala haluaa toimia päinvastoin?