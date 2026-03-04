Metsä Group pysäyttää jälleen Joutsenon sellutehtaanSeisokilla pyritään yhtiön mukaan sopeuttamaan tuotantoa vastaamaan nykyistä epävarmaa kysyntätilannetta Aasian markkinoilla.
Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaalla alkaa tuotantoseisokki 31. maaliskuuta. Yhtiö tiedotti asiasta tiistaina.
Seisokilla pyritään sopeuttamaan tuotantoa vastaamaan nykyistä epävarmaa kysyntätilannetta Aasian markkinoilla.
Yhtiö kertoo seuraavansa markkinatilannetta.
”Päätös tuotannon ylösajosta tehdään sen pohjalta”, yhtiö kertoo tiedotteessaan.
Tehtaan alasajo saattaa aiheuttaa hajuhaittaa tehdasalueen ympäristössä.Artikkelin aiheet
