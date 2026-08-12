Metsä Group pysäyttää Kemin sellutehtaan kuudeksi viikoksiYhtiö uusii keittämön loka-marraskuussa. Samassa seisokissa tehdään tehtaan vuosihuolto.
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre pysäyttää tuotannon Kemin biotuotetehtaalla kuudeksi viikoksi loka-marraskuussa 2026.
Tuotantoseisokki johtuu keittämön uusinnasta. Samassa yhteydessä tehdään myös tehtaan vuosihuolto.
Metsä Fibre käynnistää tuotantoseisokin takia muutosneuvottelut henkilöstön tilapäisistä lomautuksista. Neuvottelut koskevat tehtaan koko henkilöstöä eli yhteensä noin 225 työntekijää.
Neuvottelut alkavat ensi viikolla (viikko 34) ja niiden arvioidaan kestävän viikon.
Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia juttuvinkkejä sähköpostiisi tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat