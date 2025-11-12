Yle: Lopella poliisin luvalla ammuttu epäilty susi oli nuori ja hyväkuntoinen Ruokavirasto on tutkinut Lopella koiraa ihmisen sylistäkin tavoitelleen eläimen ja havainnut sen olleen alle vuoden ikäinen ja terve.

Ruokavirasto tutkii kaikki kuolleena löytyneet, sairauden takia lopetetut tai poliisin määräyksellä lopetetut sudet. Kuvituskuva. Kuva: Markku Vuorikari

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Ruokavirasto on tutkinut Lopella poliisin määräyksestä ammutun suden. Määräys annettiin sen jälkeen, kun sudeksi epäilty eläin hyökkäsi Lopella ajokoiran kimppuun syyskuun lopulla. Susi tavoitteli koiraa vielä senkin jälkeen kun koiran omistaja oli nostanut sen syliinsä.

Yle kertoo, että Ruokaviraston tekemien tutkimusten perusteella lopetettu susi oli terve ja hyväkuntoinen. Se ei myöskään ollut nälkiintynyt. Ainoa sudella havaittu vamma oli peräisin eläimen lopetuksesta.

Tutkimuksissa eläin todettiin alle vuoden ikäiseksi. Tulokset eivät löydy vielä Ruokaviraston susiraporteista. Ruokavirastoon toimitetaan kaikki kuolleena löytyneet, sairauden takia lopetetut tai poliisin määräyksellä lopetetut sudet.

Luonnonvarakeskus varmistaa nyt tutkitun suden perimän DNA-kokeella, mutta tutkimusten tulokset eivät ole vielä valmistuneet. DNA-testin avulla voidaan varmistaa, onko eläin puhdas susi, koirasusi vai koira.

Yle: Ruokavirasto: Lopella metsästyskoiran kimppuun hyökännyt susi oli terve ja hyväkuntoinen