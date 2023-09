Kemeran loppukiri puree − metsänhoitoon saatu lisää vauhtia Tukea voi hakea vanhoilla ehdoilla syyskuun ajan.

Nuoria metsiä on kunnostettu tänä vuonna selvästi aiempaa vilkkaammin. Kuva: Kari Salonen

MT Metsä | Metsänhoito 12:00 Jarmo Palokallio

Metsänhoitotöiden määrä ja kemeratuen käyttö kasvoi tammi-elokuussa edellisvuoteen verrattuna. Vuoden lopussa päättyvää kemeratukea voi hakea vanhoilla ehdoilla metsäkeskuksesta vielä syyskuun ajan.

Kestävän metsätalouden rahoitusta eli niin sanottua kemeratukea on jäänyt viime vuosina runsaasti käyttämättä. Tuki korvautuu ensi vuonna uudella metsätalouden kannustinjärjestelmällä.

Odotettavissa on, että etenkin nuoren metsän kunnostuksen ja pienpuun korjuun tuki laskee tuntuvasti. Se näkyy selvänä loppukirinä tämänvuotisissa työmäärissä.

Metsäkeskuksen mukaan pienpuuta oli kerätty nuorista metsistä noin 21 000 hehtaarin alalta elokuun loppuun mennessä. Se on neljänneksen enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Metsäteitä on kunnostettu lähes kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

Eniten metsänhoidon työmäärät ovat kasvaneet Keski-Pohjanmaalla, Lapissa ja Etelä-Karjalassa. Kemeratukea on käytetty näissä maakunnissa 40–50 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Satakunnassa, Kainuussa ja Uudellamaalla töitä on tehty samaan tahtiin kuin viime vuonna.

Vaikka metsätöitä on tehty aiempaa vilkkaammin, tavoitteisiin on matkaa.

”Esimerkiksi nuorten metsien hoitoon varattua tukea on käytetty reilu kolmannes ja sitä olisi tarjolla vielä noin 23 miljoonaa euroa. Kemeratukia ehtii hakea vielä syyskuun ajan”, kannustaa hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen metsäkeskuksesta.

Myös luonnonhoitohankkeisiin on käytetty tukea viime vuotta enemmän.

Luonnonhoitohankkeisiin tukea on maksettu noin miljoona euroa, mikä on kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Eniten näitä varoja on käytetty vesiensuojeluun, kuten kosteikkojen, pintavaluntakenttien ja laskeutusaltaiden rakentamiseen, sekä kulotuksiin.

Ympäristötukea oli maksettu metsänomistajille elokuun loppuun mennessä noin 5,1 miljoonaa euroa, eli pari prosenttia edellisvuotta enemmän.

Ympäristötukisopimuksella metsänomistaja sitoutuu jättämään arvokkaan luontoympäristön hakkuiden ja metsänhoitotöiden ulkopuolelle 10 vuodeksi ja saa korvauksen siitä.

Yleisimpiä ympäristötukikohteita ovat olleet vanhat kangasmetsät, joissa on runsaasti lahopuuta, sekä pienvesien välittömät lähiympäristöt ja korvet.

Ympäristötukisopimuksia on laadittu yhteensä noin 2 200 hehtaarin alalle tänä vuonna.

