Arvio: Suomen ilmastotoimet eivät riitä – metsäpuolella on jo käytössä tehokeinojaYmpäristöministeriön mukaan tällä hallituskaudella on edistetty metsien pinta-alan kasvattamista, metsätuhojen ennaltaehkäisyä ja metsien lannoitusta.
Suomen ilmastotavoitteet ovat kansainvälisten sopimusten ja EU-velvoitteiden mukaiset, mutta nykytoimin niitä ei saavuteta. Näin todetaan ympäristöministeriön johdolla tehdyssä arvioinnissa.
Tavoitteiden toteutuminen edellyttää ponnisteluja erityisesti maankäytössä.
Ympäristöministeriön mukaan tällä hallituskaudella on edistetty metsien pinta-alan kasvattamista, metsätuhojen ennaltaehkäisyä ja metsien lannoitusta. Ne kaikki luetaan tehokkaiksi ilmastotoimiksi.
Suomen ilmastolain tavoitteet perustuvat oikeudenmukaisesta osuuden arvioon maailman päästökiintiöstä. Lisäksi Euroopan unioni vaatii jäsenmaitaan etenemään kohti hiilineutraaliutta.
Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Se tarkoittaa, ettei ihminen saa enää aiheuttaa enempää kasvihuonekaasupäästöjä kuin mitä hiilinielut kykenevät sitomaan.
Tehoa ilmastotoimiin tähyillään paitsi tiukemmista päästöleikkauksista, myös teknisestä hiilensidonnasta ja Pariisin sopimuksen mukaisista kansainvälisistä joustoista.
Maankäytön ilmastotoimet ovat verrattain tehokkaita edullisia.
Päästökauppasektorilla eli energiantuotannossa ja teollisuudessa Suomen päästöt ovat vähentyneet ennakoitua nopeammin. Sen sijaan maankäytön ilmastotoimia on tehostettava.
Suomen ympäristökeskuksen mukaan maankäytön ilmastotoimet ovat verrattain tehokkaita edullisia. Tosin tietoihin maaperän hiilinieluista ja -varastoista sisältyy yhä epävarmuuksia.
Tällä hallituskaudella hiilinielujen havainnointi- ja seurantamallien kehittämiseen on suunnattu rahoitusta. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan loppuvuodesta
Nyt valmistuneessa arviossa nähdään tarve yksinkertaistaa ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää.
Ympäristöministeriö korostaa tiedotteessaan, että ilmastotoimien on oltava paitsi kustannustehokkaita, myös oikeudenmukaisia ja hyväksyttäviä.
Metsäpalvelu
- Osaston luetuimmat