Uppsalan käräjäoikeus on tuominnut metsäyhtiö Stora Enson noin 3,3 miljoonan Ruotsin kruunun vahingonkorvauksiin raviradan vaurioittamisesta.
Ravivalmentaja Troels Andersenin harjoitusrata Tärnsjössä vaurioitui puutavaran kuljetuksen yhteydessä, kertoo Travronden.
Kevättalvella 2024 Stora Enso oli tehnyt hakkuun Andersenin mailla ja puutavaraa oli kuljetettu harjoitusradan kautta. Travrondenin mukaan osapuolten välillä oli sovittu, että raskaita kuljetuksia saa tehdä vain maan ollessa riittävän routaantunut.
Puita kuitenkin ajettiin radalla maaliskuun leudolla säällä, jolloin pehmeä maa oli herkkä vaurioille. Andersenin mukaan raskas liikenne rikkoi radan pintakerroksen, painoi sen rakennetta ja aiheutti veden kertymistä radalle.
Stora Enso kiisti oikeudessa vastuunsa. Yhtiön mukaan pysyviä vahinkoja ei ollut syntynyt, eikä puutavaran kuljetus kuulunut sen vastuulla olleeseen puunkorjuuseen, vaan kuljetuksista vastasivat ulkopuoliset kuljetusyritykset.
Oikeus kuitenkin katsoi, ettei Stora Enso ollut menetellyt riittävän huolellisesti. Yhtiö tuomittiin maksamaan noin 3,3 miljoonan Ruotsin kruunun vahingonkorvaukset sekä lisäksi lähes 800 000 kruunua oikeudenkäyntikuluja.
ATL:n mukaan korjauskustannukset nousivat korkeiksi osin siksi, että radan pintakerros koostuu kalliista luonnonhiekasta.
