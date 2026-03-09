Kumisaappaat paikoin tarpeen jäällä liikuttaessa Suomen ympäristökeskuksen jäätilannekatsauksen mukaan jääpeite on vahvistunut tai pysynyt ennallaan. Paikoin vettä on noussut jään päälle.

Jaa Kuuntele

Pälkänevedellä saappaille ei ollut tarvetta. Kuva: Eija Vallinheimo

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Helmikuun loppupuolella jääpeite vahvistui muutamilla senttimetreillä tai pysyi ennallaan. Monin paikoin on raportoitu veden nousseen jään päälle, toisaalta myös lumipeite on voinut hankaloittaa liikkumista jäällä.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan helmikuun 28. päivänä jään kokonaispaksuus oli Etelä-Suomessa 25–50 cm, keskisessä Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla 30–50 cm ja Lapissa 60–75 cm. Keski- ja Itä-Suomessa jääpeite oli 10–20 cm ajankohdan keskimääräistä paksuutta ohuempaa.

Jääpeite voi olla läpi talven petollisen heikkoa erityisesti virtapaikoissa, kapeikoissa sekä ojien, putkien purkupaikkojen ja railojen lähellä. Lumipeite jäällä estää heikkojen alueiden havainnointia, eikä jään kantavuutta muutenkaan voi nähdä silmämääräisesti. Tämän takia jään kantavuus on aina varmistettava esimerkiksi kairan tai metallikärkisen jääsauvan avulla.

Jään kantavuus arvioidaan kirkkaasta ja kovasta teräsjäästä. Teräsjäätä on oltava vähintään 5–10 senttiä koko kulkureitillä, jotta jää kantaa yksin kävelevän ihmisen. Muilla kulkuvälineillä liikuttaessa jäätä pitää olla enemmän.

Syke päivittää arvion jäätilanteesta kolme kertaa kuukaudessa. Arvio perustuu 46 havaintopaikan jäänpaksuusmittauksiin eri puolilla Suomea.