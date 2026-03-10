Hiljentyneen puukaupan seuraus: Mhy aloittaa lomautukset ja varautuu irtisanomisiinLomautukset koskevat koko henkilöstöä.
Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi lomauttaa toimihenkilöitään määräaikaisesti tänä keväänä. Samanaikaisesti yhdistyksessä on meneillään muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään kahdeksan toimihenkilön työsuhteen päättymiseen.
Yhdistys on tiettävästi ensimmäinen, joka on aloittanut lomautukset ja muutosneuvottelut taloustilanteen vuoksi.
Päätösten taustalla ovat viime syksyn aikana tapahtuneet muutokset puumarkkinassa, kertoo johtaja Jussi Linnala mhy:n jäsenille lähetetyssä tiedotteessa. Lomautuksilla haetaan välittömiä säästöjä henkilöstökuluista.
”Puukauppa hiljentyi ja hinnat alkoivat laskea voimakkaasti. Meidän on sopeuduttava muuttuneeseen tilanteeseen ja tarkasteltava organisaatiotamme uudelleen”, Linnala sanoo.
Lomautukset koskevat koko henkilöstöä. Yhdistys kertoo, että tilanne voi näkyä metsänomistajille pidempinä vastausaikoina ja heikompana palvelun saatavuutena. Tavoitteena on hoitaa asiakkaiden asiointi mahdollisimman sujuvasti myös lomautusten aikana, tiedotteessa kerrotaan.
