Tornator katkaisi yhteistyön ihmiskaupasta epäillyn metsäyrityksen kanssa viime vuonna Metsänhoitotöissä työskentelee paljon ulkomailta tullutta työvoimaa. Helsingin Sanomat kirjoitti perjantaina laajasta ihmiskauppaepäilystä alalla.

Jaa Kuuntele

Tapio ja Metsäteho ovat arvioineet, että metsäalalle tarvitaan vuosittain jopa tuhat uutta työntekijää muun muassa eläköitymisten takia. Kuva: Johannes Tervo

Metsä | Metsänhoito Aura Pilkama

Helsingin Sanomat kirjoitti perjantaina ihmiskauppatutkinnasta, jossa sotkamolainen metsäyritys on tuonut Suomeen ulkomaalaisia metsureita vääriin tietoihin perustuen. Metsureiden kohtelusta voi lehden mukaan paisua yksi Suomen historian suurimmista ihmiskauppatutkinnoista.

Metsäyhtiö Tornator kertoo katkaisseensa yhteistyön artikkelissa mainitun urakointiyhtiön taustahenkilöiden kanssa viime vuonna ”sisäisten selvitysten ja viranomaistietojen perusteella”.

”Yrityksemme toiminta perustuu vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin, joissa urakoitsijamme sitoutuvat noudattamaan Suomen lainsäädäntöä sekä Tornatorin eettisiä ohjeita. Työntekijöiden oikeudet ja turvallisuus ovat meille ensisijaisen tärkeitä”, Tornatorin urakointipäällikkö Niklas Tavasti sanoo tiedotteessa.

Myös Metsähallitus kertoo tunnistaneensa ihmiskauppariskin metsänhoitotöissä eli istutuksissa ja raivaussahatöissä. Helsingin Sanomien artikkelissa mainittu A&P Metsä ei ole Metsähallituksen mukaan sen alihankkijoiden joukossa, vaan se on tarjouskilpailuissa suljettu pois epäselvyyksien vuoksi.

Metsänhoitotöissä ulkomaalaisen työvoiman tarve on kasvanut viime vuosina. Työsuojeluviranomainen löysi jo pari vuotta sitten paljon puutteita ulkomaisen työvoiman palkkauksessa ja työaikojen noudattamisessa. Muun muassa työsuhteen naamioiminen niin sanotuksi kevytyrittäjyydeksi on laajentunut rakennus- ja palvelualoilta metsäalalle.

Metsähallitus kuitenkin muistuttaa, että ilman ulkomaista työvoimaa merkittävä osa metsänhoitotöistä jäisi Suomessa tekemättä ja että metsäala tarvitsee lisää koulutettuja osaajia.