Itä-Savo: Mies ampui lämpökameralla varustetulla kiväärillä villisikaa – haavoittikin karhua Lämpötähtäimellä kohteen näkee yleensä selvästi. Kohteen tunnistamisessa ei saa kuitenkaan olettaa mitään, vaan tunnistamisen pitää tapahtua varmuudella.

Lämpötähtäimellä kohteen näkee selvästi, mutta eläin tulee tunnistaa varmuudella. Kuva ei liity tapaukseen. Kuva: Vesa Hermunen

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa käsiteltiin keskiviikkona tapausta, jossa mies oli ampunut lämpökameralla varustetulla kiväärillä villisiaksi luulemaansa eläintä. Etäisyyttä oli noin 70 metriä ja eläin osittain puun takana.

Ampumisen jälkeen selvisikin, että kohteena ei ollut villisika vaan karhu.

Riistakeskus muistuttaa sivuillaan, että aseturvallisuuden yksi tärkeimpiä sääntöjä on se, että ennen laukauspäätöstä kohteen tulee olla varmuudella tunnistettu ja hyväksytty ammuttavaksi. Kohteen tunnistamisessa ei saa olettaa mitään vaan tunnistamisen pitää tapahtua varmuudella. Metsästäjiä koskee tässä ns. huolellisuusvelvoite.

Vastaavanlainen tapaus sattui Ruotsissa viime syksynä, kun metsästäjä ampui kahta shetlanninponia hämärässä luullen niitä villisioiksi.

Karhun ampumistapaus sattui Parikkalassa 17. lokakuuta. Syyttäjä vaati miehen tuomitsemista enintään kuuden kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi mies joutuu menettämään karhun arvona noin 9 000 euroa.

Mies tunnusti syyllistyneensä rikokseen.

Haavoittunut karhu jouduttiin lopettamaan.

