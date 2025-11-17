Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Äänestä suosikkiasi: Mikä näistä kuudesta autosta antaa rahoillesi parhaan vastineen?
Tilaajalle
|
Luokkaretki tuoksui rehulle ja navetalle – kaupunkilaislapset maitotilalla Karkkilassa
Puun hinta viikolla 46: Tukkien hinnanlasku rauhoittuu, kuidun alamäki jatkuu
Puun myyntimäärä kääntyi hienoiseen nousuun viime viikolla.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsäteollisuus
17.11.2025
15:45
Sami Suojanen
Artikkelin aiheet
puun hinta
kuitupuu
tukki
Metsäteollisuus
Puuteollisuus Metsätalous ja hakkuut
Metsät
Metsänhoito ja metsätalous
Metsä- ja paperiteollisuus
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Mainos: Yara Suomi
Sukevan yhteismetsissä tavoitellaan lisää kasvua ja hiilensidontaa metsänlannoituksella
Osaston luetuimmat
1
Erä
|
Ketkun omistaja taisteli koiransa hengen puolesta, mutta petovahinkokorvaukset yllättivät – korvauksia saa aina enintään koiran arvon verran
2
Metsäpolitiikka
|
EU:n metsäpäätökset iskevät kipeästi myös metsänomistajiin ‒ maailmaa se ei välttämättä pelasta
Tilaajalle
3
Metsänhoito
|
Metsänomistus vaikuttaa palveluasumisen maksuihin, vaikka metsästä ei tulisikaan tuloja
4
Erä
|
Lisääkö nuolukivi hirvituhojen riskiä? Asiantuntijalla on selvä vastaus
Tilaajalle
5
Erä
|
Etelä-Saimaa: Mies oli ampuvinaan lämpökameralla varustetulla kiväärillä villisikaa – haavoittikin karhua
6
Luonto
|
Sienten satokausi jatkuu pitkälle syksyyn – näitä sieniä kannattaa metsästä vielä etsiä
Tilaajalle
7
Metsäteollisuus
|
Yksi asia säikäytti Stora Enson harkitsemaan Keski-Euroopan sahojen myyntiä
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat vuonna 2023 ja tukin hinta vakiintunut korkeammalle tasolle – koivutukin arvo nousi eniten
Koneviesti
|
Hermann Brothers Logging & Construction tarjoaa hakelogistiikkaa tehtaille ja puun kuorintaa sahoille – terminaaliin ajetaan 100 kuormaa puuta päivässä
Tilaajalle
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Puulle riittää kysyntää, mutta mistä saadaan työvoimaa metsään? – Tulevina vuosina metsistä hakataan yhä enemmän puuta
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Osmo Color
Koti
|
Öljyvaha kirkastaa ja komistaa lattian
Mainos: Contura
Koti
|
Kiertoilmatakka ja ilmalämpöpumppu ovat varsinainen lämmittämisen tehopari