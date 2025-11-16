Siirry pääsisältöön
Tässä kyläkaupassa myydään vain kotimaista ruokaa: ”Asiakkaat ymmärtävät, että meillä ei ole tonnikalaa”
Näin monta taimea nuoret metsurinaiset istuttavat päivässä – kuuntele podcast
Lisääkö nuolukivi hirvituhojen riskiä? Asiantuntijalla on selvä vastaus
Hirvi tarvitsee suolaa erityisesti talviaikaan, sanoo erikoistutkija Juho Matala Luonnonvarakeskuksesta.
16.11.2025
05:00
Henrik Hohteri
Artikkelin aiheet
nuolukivi
riistanhoito
taimituhoriski
hirvituhojen ehkäisy
