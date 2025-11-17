Afrikkalainen sikarutto levisi Saarenmaalle – leviäminen synnyttää salaliittoteorioita Afrikkalainen sikarutto (ASF) on jälleen levinnyt Virossa myös Saarenmaalle.

Jaa Kuuntele

Metsästysmatkoja ei suositella tehtävän afrikkalaisen sikaruton vaivaamille alueille. Kuva: Jukka Pasonen

Metsä | Eläintaudit Eija Vallinheimo

Afrikkalainen sikarutto (ASF) raivoaa jälleen Saarenmaalla. Neljä tartunnan saanutta villisikaa on löydetty Saarenmaan keskiosista. Paikat ovat lähes samoja kuin edellisen epidemian aikana kuusi vuotta sitten.

Viron metsästäjäliitto kertoo verkkosivuillaan, että Saarenmaalla pohditaan nyt sitä, miten ASF päätyi saarelle meren yli, koska sitä ei ole havaittu naapurisaarilla tai lähistöllä mantereen puolella.

Taudin leviämistä pyritään estämään erilaisin toimin. Esimerkiksi metsäkoneiden käyttäjillä on lakisääteinen velvollisuus puhdistaa ja tarvittaessa desinfioida metsäkoneet ja niihin liittyvät kuljetusajoneuvot ennen työalueen vaihtamista.

Asia on herättänyt monenlaisia pohdintoja. Yksi syy tähän on se, että syyskuussa Saarenmaalla tehtiin erikoisia löytöjä. Käon kylän nurmikolta löydettiin kuollut sikalasta peräisin ollut porsas. Sitä ennen valtatien varrelta löytyi kolmen vastasyntyneen porsaan ruhot. Porsaat lähetettiin laboratorioon, mutta sikaruttoa ei niissä havaittu. Selitystä porsaiden alkuperästä ei kuitenkaan ole vielä saatu eikä ole tietoa, miten niiden ruhot päätyivät löytöpaikoille.

Epätietoisuus ​​antaa pontta erilaisille salaliittoteorioille. Jo 22. syyskuuta Viron metsästäjäliiton puheenjohtaja Margus Puust sanoi, että metsästysyhteisön huoli ja pelko "sikamaisuuksista" on ymmärrettävää, koska löydettyjen porsaiden tapauksessa on saatu enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Lokakuun loppuun mennessä Virossa on testattu 9 488 villisikaa afrikkalaisen sikaruton varalta. Eniten villisikoja on testattu Saarenmaalla. ASF-virusta on löydetty 231 villisialta. Eniten virusta on havaittu Viljandin maakunnassa (55), Järvamaan (42) ja Tarton maakunnasta (39).