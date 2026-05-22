Metsähallituksen muutosneuvottelut päätökseen – enintään 9 tehtävää päättyy, pohjoisen tiedekeskuksesta luovutaanMuutoksilla tavoitellaan yhteensä noin 0,5 miljoonan euron säästöjä vuositasolla.
Metsähallituksen konsernitoiminnoissa huhti-toukuussa pidetyt muutosneuvottelut ovat päättyneet.
Yhteensä 7–9 vakituista tehtävää päättyy tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Lisäksi kuuden henkilön toimenkuviin ja palvelussuhteen ehtoihin tulee olennaisia muutoksia.
Muutoksilla tavoitellaan Metsähallituksen mukaan yhteensä noin 0,5 miljoonan euron säästöjä vuositasolla.
Muutosten avulla pyritään uudistamaan toimintaa ja hakemaan kustannussäästöjä, kerrotaan tuoreessa tiedotteessa.
Muutosten myötä palkanlaskenta- ja matkahallinnon palvelut hankitaan jatkossa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeilta.
Palvelut otetaan käyttöön vaiheittain.
Metsähallituksen oma HR-yksikkö keskittyy jatkossa vahvemmin strategisen henkilöstöjohtamisen ja arjen esihenkilötyön tukemiseen sekä työhyvinvointia edistävään asiantuntijatyöhön.
Lisäksi Metsähallitus kertoo luopuvansa Rovaniemellä sijaitsevan Tiedekeskus Pilkkeen ja sen yhteydessä sijaitsevan asiakaspalvelupisteen toiminnasta vuoden 2026 loppuun mennessä.
”Suunnitelmana on jatkaa lapsi- ja nuorisoryhmille suunnattua työpajatoimintaa pienemmissä tiloissa sekä valtakunnallista toimintamallia kehittäen”, tiedotteessa kerrotaan.
Muutoksen tarkemmasta aikataulusta ja uusista toimintamalleista tiedotetaan myöhemmin.
Metsähallituksen Rovaniemen toimipiste sen sijaan säilyy Senaatti-kiinteistöjen omistamassa Pilke-talossa osana valtion yhteistä työympäristöä.
