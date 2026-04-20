Muutosneuvottelut Metsähallituksessa ‒ näin monta työpaikkaa vaarassa Metsähallitus harkitsee luopuvansa Tiedekeskus Pilkkeestä.

Metsähallitus tavoittelee puolen miljoonan säästöjä. Kuvituskuva.

Metsähallitus käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat 15 vakituista työntekijää konsernin HR-yksikössä ja Rovaniemellä sijaitsevassa Tiedekeskus Pilkkeessä.

Neuvottelut voivat johtaa enintään yhdeksän vakituisen työtehtävän päättymiseen. Lisäksi toimenkuviin ja palvelussuhteen ehtoihin arvioidaan tulevan olennaisia muutoksia, Metsähallituksen tiedotteessa kerrotaan.

Muutoksilla tavoitellaan noin 0,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

Metsähallitus harkitsee luopuvansa Tiedekeskus Pilkkeestä ja Rovaniemen asiakaspalvelupisteestä. Lisäksi se suunnittelee siirtävänsä palkanlaskennan ja matkahallinnon valtion palvelukeskus Palkeille.

Valtion liikelaitoksen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja keskittää HR-yksikön työtä enemmän henkilöstön johtamiseen ja tukemiseen.