Erätarkastajia palkataan lisää – ”Lisätään luonnon käyttöön liittyvien vakavien rikosten paljastamispotentiaalia”Metsähallituksen säästöt eivät ulotu erävalvontaan. Metsähallitus aikoo palkata Lappiin kaksi uutta erätarkastajaa.
Valtion alueiden erävalvonta tehostuu syksyllä, kun Metsähallitus palkkaa Lappiin kaksi uutta erätarkastajaa. Jatkossa Metsähallituksessa työskentelee 13 vakituista erätarkastajaa.
”Lappi on luonteva kohde uusien erätarkastajien sijoituspaikaksi. Lapissa valtion hallinnoimia alueita on eniten, niiden käyttö on ympäri vuoden monipuolista ja luontomatkailun kasvu lisää pysyvää valvonnan tarvetta”, erätalousjohtaja Vesa Ruusila sanoo Metsähallituksen tiedotteessa.
Metsähallituksen erävalvonta tarkastaa vuosittain noin 10 000 luonnossa liikkujaa. Viime vuosina luonnossa liikkuminen ja luontomatkailu ovat lisääntyneet. Tämä on lisännyt paineita myös erävalvonnan lisäämiseen.
Myös luontaiselinkeinojen ja virkistyskäytön merkitys Lapissa on erityisen suuri. Lisäksi laajat erämaa-alueet ja kansallispuistot vaativat parempaa valvontaresurssia.
”Kahdella vakituisella viralla vahvistetaan Lapin valvontaa pitkäjänteisesti. Samalla lisätään luonnon käyttöön liittyvien vakavien rikosten paljastamispotentiaalia ja vahvistetaan Metsähallituksen valmiutta viranomaisyhteistyöhön”, erävalvontapäällikkö Henri Pelkonen toteaa.
Metsähallituksen erätarkastajilla on poliisin koulutus, ja heidän toimivaltuutensa määritellään laissa. Erätarkastajien apuna on muun muassa metsästyksen- ja kalastuksenvalvojia erityisesti sesonkiaikoina.
Metsähallitus on kertonut hiljattain käynnistävänsä muutosneuvottelut, jotka koskevat 15 vakituista työntekijää konsernin HR-yksikössä ja Rovaniemellä sijaitsevassa Tiedekeskus Pilkkeessä. Toimenpiteillä on kerrottu tavoiteltavan 0,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä.
