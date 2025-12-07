Siirry pääsisältöön
Riistalihan käsittelytaidot uhkaavat siirtyä harvojen osaajien käsiin
Yhä useampi metsästysseura päättää ulkoistaa hirven tai peuran leikkuupalvelut ulkopuoliselle toimijalle.
Metsä
|
Erä
7.12.2025
07:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
hirven liha
lihanleikkuu
riistaliha
lihanjalostus
Metsästys
Riistanhoito
