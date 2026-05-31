Yle MOT: Suomalainen huonekaluketju myy yhä venäläisiä puujakkaroita MOT:n haastattelemien kahden eri puualalla toimivan nimettömän tietolähteen mukaan venäläistä siperianlehtikuusta on tarjolla Suomen markkinoilla.

MOT:n selvityksen mukaan Suomessa myydään venäläisestä siperianlehtikuusesta tehtyä jakkaraa ja kenties muitakin puutuotteita. Kuva: Kari Lindholm

Metsä | Kauppa Katja Lamminen

Suomalainen huonekalumyyjä Veke myy yhä venäläisestä puusta valmistettua jakkaraa. Alkuperä ei käy ilmi tuotteen tiedoista.

Asian paljasti Ylen MOT:n teettämä isotooppitutkimus. Sen perusteella jakkaran valmistuksessa käytetyn lehtikuusen alkuperä oli 95 prosentin varmuudella Venäjä.

Kyseessä on Veken verkkokaupasta ostettu noin 100 euron käsittelemättömästä lehtikuusesta valmistettu jakkara, jonka on valmistanut suomalainen Ecofurn-yhtiö Virossa.

Yhtiö vahvistaa, että puu on tuotu Venäjältä, mutta sanoo, että se on ajalta ennen Ukrainan sotaa – kun venäläisen puun ostaminen oli vielä laillista. Veke ei myöskään kerro lehtikuusen venäläisestä alkuperästä tuotteen myyntisivulla verkkokaupassa.

Venäläisen puun ja puutuotteiden tuonti EU:n alueelle asetettiin pakotelistalle heinäkuussa 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Niiden tuonti on siitä lähtien ollut laitonta.

MOT:n haastattelemien kahden eri puualalla toimivan nimettömän tietolähteen mukaan venäläistä siperianlehtikuusta on tarjolla Suomen markkinoilla.

Veken lehtikuusijakkaran lisäksi isotooppitutkimus paljasti puutteellisia tai ristiriitaisia tietoja myös useiden muiden ketjujen myymistä puutuotteista. Myyjän ilmoittama alkuperä ja tutkimuksen tulos eivät aina vastanneet toisiaan.

Veken jakkaran lisäksi MOT tutki muun muassa Tokmannin, Puuilon, Stark Suomen, K-Raudan, Bauhausin ja Domus Classican puutuotteet.

