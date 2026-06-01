Uhanalaisten lajien tilaa tutkitaan laaja-alaisessa yhteistyössä Tutkimuksessa kartoitetaan uhanalaisten lajien tilaa suomalaisissa talousmetsissä.

Tutkimuksen kohteena on suomalainen talousmetsä Kuva: Jaana Kankaanpää

Aapo Nieminen

Luonnonvarakeskus (Luke) käynnistää tutkimushankkeen yhdessä ympäristöjärjestöjen, metsäyhtiöiden, ja maanomistajajärjestöjen kanssa. Hanke liittyy uhanalaisten metsälajien tilaan Suomen talousmetsissä ja se kestää vuoden 2028 loppupuolelle saakka.

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa uhanalaisten lajien tilasta Suomen talousmetsissä. Samalla kartoitetaan sitä, miten luonnonhoidolla voidaan vaikuttaa talousmetsien monimuotoisuuteen.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa talousmetsistä. Uhanalaisia lajeja on tutkittu aiemmin lähinnä luontoarvoiltaan korkeissa kohteissa, kuten luonnonsuojelualueilla.

Tutkimustuloksia voi hyödyntää metsien luonnonhoidon kehittämisessä, sen vaikuttavuuden arvioinnissa ja lajien uhanalaisuusarvioinnissa.

Monimuotoisuus on kehittynyt talousmetsissä kaksijakoisesti. Metsätalouden luonnonhoidolliset toimet ovat hyödyttäneet useita lajeja. Toisaalta moni elinympäristöstään vaativampi metsälaji on taantunut esimerkiksi lahopuun vähyyden tai niiden elinalueiden pirstaloitumisen takia.

”Suomessa käydään paljon keskustelua talousmetsien käytöstä ja luonnon monimuotoisuudesta. On merkittävää, että näin laaja joukko toimijoita haluaa yhdessä rakentaa tutkimukseen perustuvaa läpinäkyvää tietopohjaa tälle keskustelulle”, toteaa hankkeen vastuututkija Markus Melin luonnonvarakeskuksen tiedotteessa.