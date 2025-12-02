Farmari avasi lippukaupan jo joulumyyntiinKesäkuun lopussa Kalajoella järjestettävän Farmarin paikkamyynti käy järjestäjien mukaan vilkkaana.
Kalajoen Hiekkasärkkien kupeessa 25.–27.6.2026 järjestettävän Farmari-näyttelyn lippukauppa on avautunut.
”Olemme saaneet lukuisia toiveita, että lippuja olisi mukava ostaa jo pukinkonttiin. Kuuntelimme toiveita ja päätimme avata lipunmyynnin jo joulukuun alussa. Aiemmin lippukauppa on auennut vasta lähempänä tapahtumaa", kertoo tiedotteessa tapahtumatuottaja Niina Lampinen.
Lampisen mukaan tapahtuman näytteilleasettajamyynti käy vilkkaana. Paikkamyynti on ollut avoinna syyskuusta saakka ja näytteilleasettajien varaustahti on ollut vilkasta.
”Kalajoella on jo nyt näyttelynpuitteet kovassa iskussa. Näyttelyalueelle on tehty parannuksia, aluetta on esimerkiksi asfaltoitu ja huoltoreittejä on tulossa lisää. Se jouduttaa liikennettä tapahtuman aikaan”, tiedotteessa kerrotaan.Artikkelin aiheet
