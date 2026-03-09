Yle: Kouvolassa rikottiin viime viikolla kahdeksan hirvitorniaHajotetuista torneista viisi kuuluu metsästysseura Elimäen Eräveikoille. Loput kuuluvat Mustilan metsästysseuran yhdistykselle.
Kouvolassa Elimäen seudulla on hajotettu kahdeksan hirvitornia viime viikolla, kertoo Yle.
Rikotut tornit ovat metsäautotien varressa, joka sijaitsee Elimäen kirkonkylän risteyksestä noin muutaman kilometrin verran Helsingin suuntaan.
Hajotetuista torneista viisi kuuluu metsästysseura Elimäen Eräveikoille. Loput kuuluvat Mustilan metsästysseuran yhdistykselle.
”Yksi tien toisella puolella oleva torni oli jäänyt huomaamatta. Muut oli järjestelmällisesti tuhottu”, Elimäen Eräveikkojen puheenjohtaja Sami Tapio kertoo Ylen haastattelussa.
Tapion mukaan silminnäkijä ajoi alueen ohi keskiviikkoiltana 4. maaliskuuta iltayhdeksän jälkeen. Tuolloin tornit olivat vielä ehjiä.
Tapio teki asiasta poliisille rikosilmoituksen.
Hirvitorneja on tärvelty viime vuosina eri puolilla Suomea. Metsästäjäliiton syyskuussa teettämän kyselyn perusteella tihutöitä on havaittu erityisesti Kymen, Uudenmaan ja Pohjois-Savon piireissä. Yleisimmät ilkivallan muodot olivat tornien kaataminen ja rakenteiden sahaaminen.
Aktivistiryhmä Eläinten vapautusrintama (EVR) on aiemmin ilmoittanut tuhonneensa hirvitorneja Etelä-Suomessa.
