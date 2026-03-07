Siirry pääsisältöön
Kevyet bensasahat vertailussa: Stihl MS 201 CM ja Echo CS 362 WES
Vertailimme kahta kevyttä, painoonsa nähden hyvätehoista bensasahaa talvihakkuulla. Toinen sahoista tunnetaan ensiharvennusten luottopelinä.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Pienkoneet
7.3.2026
16:00
Risto Jussila
Artikkelin aiheet
bensasahat
Stihl MS 201 CM
Echo CS 362 WES
metsätyöt
vertailu
Jaa
