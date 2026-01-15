Siirry pääsisältöön
Aiempi arvio tuhoista meni pahasti pieleen: Hannes-myrsky kaatoi puuta yli 3,5 miljoonaa kuutiota
Ole tarkkana, kun teet uusia sähkösopimuksia – nämä asiat poikivat nyt valituksia kuluttajavirastoon
Aiempi arvio tuhoista meni pahasti pieleen: Hannes-myrsky kaatoi puuta yli 3,5 miljoonaa kuutiota
Yksittäiset tuhot ovat pahimmillaan yli tuhat kuutiota. Metsäkeskus pohtii hakkuiden pikalupia muutamiin kuntiin Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.
Metsä
|
Metsä
15.1.2026
14:15
Sami Suojanen
Metsät
Sää
Metsänhoito ja metsätalous
Myrskyt
