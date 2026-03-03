Yle: Nahkiaisten luvattomasta pyynnistä sakot – kalasti 56 merralla ilman lupiaSatakunnan käräjäoikeus on langettanut 62-vuotiaalle miehelle tuomion kalastusrikoksesta ja luvattomasta pyynnistä, joka koski nahkiaisten pyytämistä Porissa viime elokuussa.
Mies oli levittänyt nahkiaistenpyyntiä varten Harjunpäänjokeen ja osin Kokemäenjokeen peräti 56 mertaa viime elokuussa. Miehellä ei ollut tarvittavia lupia.
Ylen tietojen mukaan merrat oli kiinnitetty toisiinsa metrin välein ja ne oli aseteltu jokeen kahteen riviin. Syytteen mukaan tämä haittasi vaelluskalojen liikkumista Harjunpäänjoessa.
Syytetty selitti tekoaan huolimattomuudella, tietämättömyydellä ja kiireellä. Oikeus tuomitsi miehen maksamaan 30 päiväsakkoa, joista tulee miehen tuloilla maksettavaksi 840 euroa. Lisäksi kaikki hänen nahkiaismertansa tuomittiin menetetyksi valtiolle.
Nahkiainen on herkullinen ja arvokas kala, jota arvostetaan erityisesti Pohjanmaalla ja Satakunnassa.
